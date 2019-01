Lego, Ferien und Zocken

Bligg in Chur

Am Freitag kommt Bligg mit seinem neuen Album «KombiNation» in die Stadthalle Chur. Im Album spielt der Musiker humorvoll mit Schweizer Eigenarten oder sinniert über das Leben. Türöffnung ist um 18 Uhr, das Konzert findet um 20 Uhr statt. Nach dem Konzert gibt es eine Autogrammstunde und eine Party. Hier findest du die Infos.

Ferienmesse St.Gallen

Vom Freitag bis Sonntag treffen Freizeit- und Reiseexperten auf Ferienhungrige, Fernwehgeplagte und Abenteuerlustige. Sonderschauen zu den Themen Wanderlust, Reisefotografie und Schiffsreisen bieten Inspiration. Shows, spannende Vorträge und Angebote für die angesagtesten Destinationen 2019 runden das Erlebnis in den Themenwelten ab. Infos gibt es hier.

Lego im Toggenburg

Für alle kleinen und grossen Legofans öffnet am Samstag die Lego-Sonderausstellung in der Erlebniswelt Toggenburg. Bis Ende 2019 kann man hier zahlreiche Nachbauten weltbekannter Bauwerke und Objekte aus Legosteinen bestaunen.

Laax Open

Am Freitag und Samstag kommt das Laax Open zum Ende. An den beiden Tagen finden die letzten Halbfinals und Finals statt und es gibt zudem verschiedene Partys. Am Freitag spielt Stress im Rockresort und diverse DJs bringen die Tanzfläche zum Glühen. Das Programm vom Wochenende findest du hier.

Zocken in der Bibliothek

Wer gern Fifa spielt, ist am Samstag genau richtig in der Stadtbibliothek Hauptpost in St.Gallen. Dort findet ab 13 Uhr ein Fifa-Turnier statt. Die Spieler treten gegeneinander an und können Preise des FC St.Gallen gewinnen. Die besten vier nehmen dann am Major-Turnier statt.

Saint City Beatz in St.Gallen

Wer auf Dance-Battles steht, kann im Flon in St.Gallen verfolgen, wie sich die verschiedenen Tänzerinnen und Tänzer in Grund und Boden tanzen. Diverse DJs sorgen für die richtigen Beats. Die Registrierung der Tänzer ist von 19 bis 20 Uhr, Beginn des Battles um 20 Uhr. Infos gibt’s hier.

Schneeskulpturen auf dem Pizol

Die Pizolbahnen feiern am Samstag den 65. Geburtstag. Zum Fest gibt es musikalische Unterhaltung und Schneeskulpturen zu bestaunen. Das Fest beginnt um 13 Uhr bei der Bergstation Furt.

Re-Opening der Sarganser «Arena»

Der «Arena» Sargans wird neues Leben eingehaucht. Am Samstag findet die Wiedereröffnung der legendären Disco statt. Der Verein Gänsehoch aus Sargans weckt die Partylocation aus dem Dornröschenschlaf. Die Spinnweben sind grösstenteils entfernt – die Rosendornen auch – und um 22 Uhr startet die Party mit DJ.

Zweitletztes Wochenende am Eiszauber

Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Der Eiszauber gastiert nur noch wenige Tage in St.Gallen. Die Wetterbedingungen sind dieses Wochenende ideal für Schlittschuhe und Fondue im Alp-Chalet.

(str)