Manchester United gibt Punkte ab

Manchester United's Daniel James (links) im Duell mit Wolverhamptons Ruben Neves © KEYSTONE/AP/RUI VIEIRA

Manchester United kommt eine gute Woche nach dem 4:0-Sieg gegen Chelsea in der 2. Runde der Premier League nur zu einem 1:1 in Wolverhampton.Anthony Martial brachte Manchester United nach einer knappen halben Stunde in Führung. Ein Traumtor des Portugiesen Ruben Neves brachte in der 55.