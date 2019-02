Mehrere Verletzte nach Unfall an Kreuzung

Drei Personen haben sich bei einem Autounfall heute Vormittag an einer Kreuzung nahe Erlen verletzt. Eine Person musste mit der Rega ins Spital gebracht werden. Involviert waren zwei Autos, die dabei gemäss Bilder einen Totalschaden erlitten haben. Wie es zum Zusammenstoss kam, kann die Kantonspolizei Thurgau derzeit noch nicht sagen. Auch wie schwer die Personen verletzt sind, weiss man im Moment noch nicht. Die Kantonspolizei Thurgau informiert am Nachmittag detailliert über den Autounfall in Pulvershausen.



(bon)