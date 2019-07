Mehrfamilienhaus in Aarburg AG wegen nächtlichen Brands evakuiert

Im Einsatz wegen des nächtlichen Brandes in Aarburg AG standen mehrere Ortsfeuerwehren. (Archivbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Ein Brand hat in der Nacht auf Montag in einem Mehrfamilienhaus in Aarburg im Kanton Aargau eine Wohnung zerstört. Mehrere Dutzend Personen wurden vorsorglich vorübergehend aus dem Gebäude in Aarburg evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.