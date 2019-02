Der Angreifer sei am Mittwoch gegen 15.15 Uhr mit einem Messer auf den Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft losgegangen, schreibt die Landespolizei Vorarlberg. Das Opfer habe so schwere Verletzungen erlitten, dass es verstorben sei. Beim Tatverdächtigen handle es sich um einen 34-jährigen, in Lustenau wohnhaften Mann.

Nachdem der mutmassliche Täter geflüchtet war, konnte er eine halbe Stunde nach dem Angriff beim Kulturhaus in Dornbirn angehalten und festgenommen werden.

(LPV/red.)