Nestlé baut in den Vogesen 120 Arbeitsplätze ab

Die Wasser-Abfüllstandorte von Nestlé in den Vogesen werden fit getrimmt. (Archivbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Nestlé wird sein Wassergeschäft in Frankreich restrukturieren. In der Folge werden an den Abfüllstandorten Vittel und Contrexéville in den Vogesen rund 120 von aktuell 1000 Arbeitsplätzen abgebaut.