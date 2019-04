Neuer Biertempel für St.Gallen

Genüsslich Bier trinken und dem Braumeister dabei über die Schulter schauen. Mit dieser Idee lockt die Gasthausbrauerei «Brauwerk 1779» am St.Galler Bahnhofsplatz. Das ehemalige Restaurant Dufour wurde in «eine Ideenschmiede und Versuchsbrauerei von Schützengarten» umgebaut, heisst es in einer Mitteilung. Eröffnung ist am Samstag 6. April.

Neues Schützengarten-Bier

Die Kleinbrauerei ist das Herzstück des Lokals, sie hat eine Kapazität von 500 Litern. An der Bar werden alle Schützengarten-Biere ausgeschenkt, vom Obergeschoss aus hat man einen Blick auf die Gär- und Lagertanks. In den letzten Wochen wurde fleissig gebaut und auch gebraut. So können die Gäste bei der Eröffnung ein neues Bier geniessen. Der Chef von Schützengarten, Reto Preisig, hat es bereits gekostet. Wie es ihm schmeckt, siehst du im Beitrag von TVO:



(kov)