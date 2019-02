Neues Catering im Kybunpark

Lange Wartezeiten, hohe Preise und mangelnde Qualität – in den Foren der FCSG-Fans liest man immer wieder Kritik an der Stadionverpflegung. Diese wird seit über zehn Jahren von Caterer Urs Egger angeboten. Doch nun reagiert die FCSG Club-Spitze und strebt eine Neuausrichtung an.

Wie Ivo Forster, CEO der FC St.Gallen Event AG, gegenüber dem Tagblatt bestätigt, wird derzeit eine Neuausschreibung des Caterings vorbereitet. Und dies obwohl die Egger Catering noch einen Vertrag bis 2021 hat. Es handle sich um ein anspruchsvolles Projekt mit bedeutenden Investitionen. Dies braucht eine gewisse Vorbereitungszeit. Laut Forster könnten aber bereits Sortimentsanpassungen auf den Rückrundenstart erfolgen.

«Bedürfnisse haben sich verändert»

«Wir haben viel hinterfragt und analysiert», sagt Forster. Er habe Stadien im In- und Ausland besucht. Die FC St.Gallen Event AG ist nun zum Schluss gekommen: «Wir sehen Optimierungspotential.»

Der gesellschaftliche Wandel geht nicht am Fussball vorbei: «Die Verpflegungsbedürfnisse haben sich verändert», sagt Forster. Doch nicht nur die Verpflegung soll sich ändern, die Event AG will ihr Angebot auch besser kommunizieren: So soll beispielsweise die Beschriftung verändert werden.

FC könnte auch selber an den Grill

Das Catering ist für den FCSG eine wichtige Einnahmequelle. Eggers Catering zahlt keinen Pachtzins, sondern gibt einen Teil des Umsatzes ab. Das heisst, je grösser Eggers Einnahmen desto grösser die Einnahmen des Fussballclubs. Entsprechend gibt es gar Überlegungen, dass der Club das Catering gleich selbst besorgt, um höhere Einnahmen zu generieren.

In Schaffhausen wird dies bereits nach einem Streit mit der Egger-Catering so praktiziert. Für Eggers Catering kommt die Nachricht über die neue Ausschreibung nicht überraschend, wie das Tagblatt schreibt. «Wir begrüssen eine neue Ausschreibung», teilt Urs Egger mit, der von der FCSG Event AG zur Teilnahme eingeladen wurde.

(red.)