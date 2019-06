Neymar wegen Vergewaltigung angezeigt

Fussballstar Neymar wurde wegen Vergewaltigung angezeigt. © Keystone

Eine Frau hat Vergewaltigungsvorwürfe gegen den brasilianischen Fussballstar Neymar erhoben. Sie wirft dem Angreifer vor, sie Mitte Mai in einem Hotel in Paris zum Sex gezwungen zu haben. Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor, aus denen brasilianische Medien am Samstag zitierten.