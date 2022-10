Das war der grosse Olma-Umzug mit dem Gastkanton Graubünden

Am Samstag steht der Kanton Graubünden an der Olma im Mittelpunkt. Der Gastkanton wird mit einem Festumzug und einem grossen Festakt in der Olma-Arena gefeiert.

Rund 11'000 Bünderinnen und Bündner haben am Umzug ihre Heimat in elf verschiedenen Themenblöcken präsentiert. Über Freizeit und Winter- und Sommersport bis zu Alpwirtschaft und Traditionen wurden die verschiedensten Bereiche gezeigt. Sie alle sollen die Vielfalt des Kantons versinnbildlichen. Ganz unter dem Motto «aifach gspunna».

Gestartet hat der Umzug um 10 Uhr an der Kreuzung der Kornhausstrasse/Vadianstrasse und endet auf dem Olma-Areal.