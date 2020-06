«Mein Herz tut weh» – die Olma findet dieses Jahr nicht statt

Sie ist das jüngste Opfer der Coronakrise: Die Olma findet in diesem Jahr nicht statt. Auf Weindegustationen und Säulirennen müssen die Olma-Gänger in diesem Jahr verzichten. «Die Olma, die beliebteste Publikumsmesse der Schweiz und ein Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens der Ostschweiz, findet im Oktober 2020 nicht statt», schreiben die Verantwortlichen.

«Dieser Entscheid hat sich angebahnt», sagt Christine Bolt, die neue Direktorin der Olma Messen. «Mein Herz tut natürlich weh. Ein Herbst ohne Olma ist nicht das gleiche.» In den vergangenen Wochen seien verschiedene Szenarien und Alternativen geprüft worden. «Die Einschätzung der Chancen und Risiken zeigt leider, dass eine erfolgreiche Durchführung der Olma 2020 nicht möglich ist. Die Olma Messen arbeiten intensiv an verschiedenen Konzepten, um das Messe- und Veranstaltungsgeschäft so rasch und sicher wie möglich wieder zu starten.»

Die Absage tut der Olma Messe aber auch aus finanzieller Sicht weh: «Auf unsere Liquidität wirkt sich die Absage negativ aus. Was das langfristig bedeutet, lässt sich noch nicht abschätzen», sagt Christine Bolt.