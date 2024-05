13-jährige Thurgauerin mischt Alphorn-Szene auf

«Es ist ein wunderschönes Gefühl, das Alphorn zu spielen. Das bereitet mir eine riesige Freude», sagt Malina Grimm. Die 13-jährige Jugendliche aus Affeltrangen spielt das Instrument, seit sie sechs Jahre alt ist. Damals durfte sie aus Spass in ein Alphorn blasen und hat tatsächlich direkt einige Töne herausgebracht. Seit da sind das Alphorn und der Büchel, ein verwandtes Instrument des Alphorns, ein grosser Teil ihres Lebens.

«Übe jeden Tag»

«Einmal in der Woche gehe ich zu meinem Musiklehrer, der mich seit meinen Anfängen begleitet. Ausserdem spiele ich in der Alphorngruppe Sonnenberg und ich übe jeden Tag zu Hause», sagt die junge Thurgauerin. Oft habe sie zusätzlich Auftritte an den Wochenenden.