Wer eine ausgiebige Wanderung oder einen Ausflug an den See vor hat, sollte diese Pläne wohl morgen Mittwoch in die Tat umsetzen. Dem Wetterdienst Meteonews zufolge ist ein sommerlicher Tag mit bis zu 23 Grad in St.Gallen und Appenzell und gar bis zu 26 Grad am Bodensee zu erwarten. Die Nullgradgrenze liegt dabei auf 3300 Metern.

Anders sieht es ab Donnerstag aus: Es muss mit wiederholten Regengüssen und Gewittern bei nur noch 18 Grad gerechnet werden. Am Freitag soll es mit 14 Grad gar noch etwas kühler werden. Doch bereits am Samstag ist mit einem Mix aus Sonne und Wolken – und einigen Regengüssen – eine Besserung in Sicht. Das Thermometer soll dann bis zu 19 Grad anzeigen.

