6-Jähriger rennt auf die Strasse und wird von Auto erfasst

Eine 45-jährige Autofahrerin war am Montagnachmittag um 16.15 Uhr in Buchberg auf der Erlisstrasse in Richtung Eglisauerstrasse unterwegs. Zur gleichen Zeit rannte ein 6-jähriges Kind unvermittelt neben einer Hecke auf die Fahrbahn gegen die Fahrzeugseite des Autos. Der 6-jährige Bub, welcher vom Fahrzeug erfasst wurde, zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu und musste mit dem Helikopter in ein Spital geflogen werden.

Am Unfallfahrzeug entstand Sachschaden. Ein Notarzt, der Rettungsdienst des Spitals Bülach, ein Rettungshelikopter sowie Funktionäre der Schaffhauser Polizei standen im Einsatz.