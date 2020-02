A1 bei Oberwinterthur: Bei Stau auf den Pannenstreifen

Dafür wurden in den letzten Monaten unter anderem 19 Signalportale im Abschnitt Ohringen und Oberwinterthur montiert. «Kameras überwachen den Verkehr laufend, sobald die Anzahl der Fahrzeuge eine bestimmte Limite überschreitet, wird ein Alarm in der Verkehrsleitzentrale ausgelöst», sagt Stefan Hauser, Sprecher des Astra. Der Operator löst dann als ersten Schritt wie bis anhin eine Temporeduktion aus, als zweiten Schritt wird der Pannenstreifen zum Befahren frei gegeben.

Die zweispurige Autobahn bei Winterthur kann die immensen Pendlerströme kaum mehr fassen, entsprechend stockt es vor allem morgens und abends; und dies an 350 Tagen im Jahr. Nun will das Bundesamt für Strassen Astra Abhilfe schaffen, indem es ab Ende April den Pannenstreifen während der Stosszeiten als temporäre Fahrspur frei gibt.

«Die Polizei muss per Kamera überprüfen, ob kein Auto auf dem Pannenstreifen steht, bevor er befahren werden kann.» In der Deutschschweiz wird dieses System zum ersten Mal eingeführt. Doch ein Pilotprojekt ist es nicht, in der Westschweiz wird es schon länger erfolgreich genutzt, zum Beispiel zwischen Morges und Ecublens.

Genügend breite Pannenstreifen auf der Strecke

«Hier hat man festgestellt, dass die Autofahrer die neue Verkehrsführung grundsätzlich gut annehmen und es den Verkehr massgeblich entlastet», sagt Hauser. Der Autobahnabschnitt bei Winterthur eignet sich gut, weil hier die Pannenstreifen genügend breit sind. Auf dieser temporären Fahrspur kann bis zu 100 Stundenkilometern gefahren werden.

Zeit, sich an das Befahren des Pannenstreifens zu gewöhnen, haben die Autofahrerinnen und -fahrer genügend. Die geplante Engpassbeseitigung Winterthur, das heisst der Ausbau von zwei auf sechs Streifen, wird frühestens im Jahr 2030 umgesetzt und dürfte ab etwa 2036 fertiggestellt sein.

