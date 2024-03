Spaziergang zur Urne

Dieses Wochenende ist Abstimmungssonntag: Für alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger heisst das – ab an die Urne. Auf dem Programm stehen nationale Abstimmungen, kantonale Wahlen sowie kommunale Entscheide. Falls du noch Infos brauchst, findest du hier eine Übersicht. Das Couvert einwerfen kann man noch bis am Samstag, am Sonntag muss man dann direkt an die Urne gehen.

Opening Days – St.Galler Kantonalbank Halle

Auf dem Olma-Gelände finden Samstag und Sonntag die Opening Days der neuen St.Galler Kantonalbank Halle unter dem Motto «Licht an» statt. Als Dankeschön an die Bevölkerung gibt es ein vielfältiges Programm für Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen. Von Familienaktivitäten, Konzerten bis zu Food und Drinks ist für alle etwas dabei. Wer am Samstagabend die Konzerte von Joya Marleen, Loco Escrito und Jan Delay & Disko No. 1 besuchen will, kann Tickets auf der Webseite kaufen.