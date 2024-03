Am Sonntag ist wieder Abstimmungs- und Wahlsonntag. Es stehen zwei eidgenössische Abstimmungen auf dem Programm. Zudem werden im Kanton St.Gallen das Parlament sowie die Regierung neu gewählt. Im Thurgau werden zudem die Erneuerungswahlen der Bezirksbehörden durchgeführt. Und es stehen auch noch kommunale Entscheide in Chur, Frauenfeld und Steckborn an. Du willst wissen, was in deinem Wohnort entschieden wird? Hier kommt die grosse Übersicht.

Quelle: TVO

Im St.Galler Kantonsrat gibt es 120 Sitze zu vergeben. Dafür haben sich 1010 Personen beworben. Im Vergleich zu den letzten Erneuerungswahlen im Jahr 2020 sind es leicht weniger Kandidierende, dafür ist der Frauenanteil leicht gestiegen. Insgesamt stehen 360 Frauen und 650 Männer auf 78 Listen zur Wahl. Drei Listen weniger gibt es im Wahlkreis See-Gaster, je eine mehr dafür in den Wahlkreisen Rheintal, Werdenberg und Sarganserland.

Kanton Thurgau Im Kanton Thurgau stehen die Gesamterneuerungswahlen der Regierung und des Parlaments im April an. Am 3. März werden die Bezirksbehörden gewählt. Gemeint sind damit die Präsidentinnen und Präsidenten, Berufsrichterinnen und Berufsrichter, Mitglieder sowie die Ersatzmitglieder der Bezirksgerichte. Auch die Friedensrichterinnen und -richter werden neu gewählt. Beide Appenzell und Graubünden In Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden stehen keine kantonalen Entscheide an. Auch im Kanton Graubünden stehen nur die eidgenössischen Vorlagen auf dem Tapez. Regionale Wahlen Im Kanton St.Gallen gibt es noch zwei regionale Wahlen. Es sind dies die Ersatzwahlen eines nebanamtlichen Richters oder einer nebenamtlichen Richterin am Kreisgericht St.Gallen sowie am Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland. In Herisau im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird noch ein Gemeinderat für die zurückgetretene Stefanie Danner gesucht. Zur Wahl stehen Daniele Lenzo (SP), Max Slongo (SVP) und Thomas Mittermair (PU).