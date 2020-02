«Am Montag sind stellenweise 20 Grad möglich»

«Die 20 Grad mitte Februar sind aussergewöhnlich», sagt Cedric Sütterlin von Meteonews. «Doch es hat es auch schon gegeben. Zum Beispiel in Bad Ragaz am 29. Februar 1960 gab es 23.3 und in Vaduz gab es 1990 und 1998 jeweils 21 Grad.»

Von Südwesten her hat eine warme Luftmasse den Europaraum erreicht. «Wenn Föhn im Spiel ist, kann sich die Luft auch in tieferen Luftschichten erwärmen», so Sütterlin. Deshalb sei es durchaus möglich, dass es am Montag 18 bis 19 Grad warm wird. «Stellenweise sind sogar 20 Grad möglich.»

(red.)