Erste Monatshälfte war durchschnittlich ein Grad zu kalt

In der ersten Maihälfte hatte sich das Wetter von seiner launischen Seite gezeigt. Der Start war kühl und nass und nach ein paar wenigen frühsommerlichen Tagen zwischen dem 8. und 10. Mai folgte wieder eine markante Abkühlung. Die Temperaturen lagen zwischen 10 und 12 Grad. In der ersten Monatshälfte lagen die Monatsmitteltemperaturen an vielen Stationen der Ostschweiz rund 1 Grad unter der Norm. Doch das wird sich wohl in der zweiten Monatshälfte wieder ausgleichen.

(red.)