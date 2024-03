Der 27-Jährige war gegen 21 Uhr am Samstagabend mit seinem Auto auf der Kaustrasse in Gontenbad unterwegs. Während der Fahrt geriet er mit seinem Fahrzeug aus derzeit unbekannten Gründen auf die Wiese und kam dann wieder auf die Strasse. Dort krachte er gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einen Kandelaber.

Der Aufprall war wohl so stark, dass sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Am Auto entstand Totalschaden. Der Lenker blieb unverletzt, musste sich aber einer Blut- und Urinprobe unterziehen.

(red.)