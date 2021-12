58-Jähriger zwischen Auto und Schachtöffnung eingeklemmt und schwer verletzt

Der 58-Jährige arbeitet am Donnerstagabend in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an einem Entwässerungsschacht. Er hatte diesen geöffnet und stand darin, schreibt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Zur selben Zeit kam ein 55-jähriger Anwohner der Liegenschaft nach Hause und fuhr in die Tiefgarage, um sein Fahrzeug dort abzustellen.

Der Mann, der sich im Schacht befand, wurde dabei zwischen dem Auto und der Schachtöffnung eingeklemmt. Der 58-Jährige verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital überführt werden. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden aufgeboten. Zwecks Bergung der verletzten Person rückte die Feuerwehr Teufen Bühler Gais zur Unfallstelle aus. Für die psychologische Betreuung der involvierten Personen wurde das Care-Team aufgeboten.

(red.)