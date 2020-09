Die Frau war auf der Gontenstrasse von Appenzell in Richtung Gontenbad unterwegs. Bei der Zufahrt Kesselismühle fuhr sie mit dem E-Bike über das Trottoir und anschliessend die steile Böschung hinunter. Ihr Velo blieb in der Böschung liegen, sie stürzte in den Bach.

Die 67-Jährige blieb mit unbestimmten Verletzungen im Wasser liegen. In Zusammenarbeit mit der Rega und einem Ambulanzteam wurde sie geborgen und ins Spital geflogen. Wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden schreibt, ereignete sich der Selbstunfall am Mittwochnachmittag.

