180 Kilometer velofahren, 42,195 Kilometer rennen und 3.8 Kilometer schwimmen: Was manche nicht einmal in einem Jahr schaffen, bewältigen Ironman-Athleten zum Teil in unter acht Stunden. Eine gute Zeit zu schaffen, ist für Dimitri Egger aber nicht der Antrieb. Er hat sich Höherem verschrieben.

«Ich fand es auch etwas eigenartig»

Denn der 31-jährige Lausanner sammelt mit seinen Ironman-Triathlons Geld für den Kampf gegen Krebs. Um Spenden zu generieren, läuft er einen Ironman in jedem Kanton der Schweiz.

Zum Krebs hat er einen persönlichen Bezug. Vor zwei Jahren starb sein Vater daran. Das sei aber nicht am Anfang seines eigenen Kampfs gegen den Krebs gestanden.

«Ich hatte mir überlegt, wie ich die Schweiz von einer anderen Seite kennen lernen könnte. Als ich die Ironman-Idee hatte, fand ich aber doch, dass es etwas eigenartig sei», sagt Egger. Es einfach so zu machen, bringe doch nicht so viel, so die Überlegung – weswegen er seine Ironman-Läufe nun für die Krebsliga bestreitet.