Appenzeller Gewerbe startet mit Corona-Werbekampagne

Unter dem Motto «Das Bewährte bleibt, kommen Sie zu uns» richtet sich der Gewerbeverband Appenzell Ausserrhoden an die Bevölkerung. Denn sowohl Gastrobetriebe als auch Läden leiden unter der Coronakrise. Die Konsumenten sind von der Pandemie verunsichert und üben Zurückhaltung.

«Wir wollen aufzeigen, dass bei Einhaltung der gültigen Vorschriften das Angebot des Ausserrhoder Gewerbebetriebe problemlos in Anspruch genommen werden kann», sagt Bruno Eisenhut, Geschäftsführer des Gewerbeverbandes AR zu tagblatt.ch. So heisst es in der Kampagne unter anderem: «Wir halten Abstand, ziehen Masken an und sind wie üblich für unsere Kunden da!»

Die Kampagne startet am Montag mit Flyer, Inseraten und Plakaten. Da steht unter anderem: «Lange Haare? Die Coiffeuse schneidet sie mit Maske». Gemäss SRF-Regionaljournal Ostschweiz lässt sich der Gewerbeverband die Kampagne einen fünfstelligen Betrag kosten.

Zwar sei eine solche Kampagne aussergewöhnlich, doch: «Wenn wir nicht jetzt unseren Mitgliedern helfen, wann dann?», sagt Eisenhut.

Der Ausserrhoder Gewerbeverband möchte aber auf keinen Fall die Massnahmen des BAG unterwandern. Wir möchten einfach dazu aufrufen, dass man das, was erlaubt ist, auch machen darf.» Die Kampagne sei in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit entstanden.

(red.)