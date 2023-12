Auto landet im Tobel – Lenker (21) mit Rückenverletzungen im Spital

Kurz nach 2.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Automobilist von Reute in Richtung Altstätten. Im Bereich Bruggtobel, in einer scharfen Linkskurve, geriet der Wagen rechts über die Fahrbahn und fuhr geradeaus in eine abfallende Waldböschung. Nach rund 30 Metern kam das Auto kurz vor dem Gonzerenbach zum Stillstand. Der 21-Jährige wurde mit unbestimmten Rückenverletzungen ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.