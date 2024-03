Trotz der eingeschalteten Welchselblinkanlage des Bahnüberganges wollte der 75-jährige Autofahrer diesen um 16.25 Uhr am Freitag passieren. Das teilt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Samstag mit. In der Folge kam es mit der aus Gais kommenden Zugskomposition der Appenzeller Bahnen zur Kollision. Das Auto wurde durch den Aufprall in die angrenzende Wiese geschleudert, wo es schliesslich zum Stillstand kam. Personen wurden keine verletzt.

Der Bahnabschnitt konnte über die Dauer der Bergungs- und Unfallaufnahme nicht befahren werden.

