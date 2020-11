Der historische Landsgemeindeplatz ist frisch saniert und präsentiert sich aufgeräumt und ohne Tafelwald. Der Brunnen ist verschwunden, er wird an einem neuen Ort platziert. Doch weiterhin darf parkiert werden, der Platz wurde frisch gepflastert und ein modernes Beleuchtungssystem erhellt den historischen Ort in der Nacht.

Zwar hatten die Stimmberechtigten der Gemeinde Trogen bereits im Jahr 2011 den Kredit von 1,6 Millionen Franken bewilligt, doch danach sind diverse Einsprachen gegen das Vorhaben eingegangen. Vor allem die Pflasterung der Strassen gab zu reden. Viele befürchteten zusätzlichen Lärm.

Letztlich hat der Kanton die Führung des Bauprojektes übernommen, zumal er wegen heranführender Kantonsstrassen direkt beteiligt war und es der Gemeinde an Know-how für ein so grosses Bauunternehmen fehlte, wie die «Appenzeller Zeitung» schreibt. Der Kanton hat sich zudem mit 5,6 Millionen Franken finanziell am Bauvorhaben beteiligt.

Ein grosses mehrtägiges Einweihungsfest ist im nächsten Jahr vom 25. bis 27. Juni geplant.

