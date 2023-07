Ehammer tritt an WM wiederum als Weitspringer an

Bereits seit Monaten ist klar, dass der Zeitplan einen Doppelstart für den WM-Dritten im Weitsprung und EM-Zweiten im Zehnkampf nicht zulässt. Nun setzt der 23-jährige Appenzeller am globalen Titelkampf auf den Weitsprung.

An der Athletissima hatte er noch davon gesprochen, dass der Entscheid auf jene Disziplin mit den grösseren Medaillenchancen fallen werde. Nun gaben doch medizinische Gründe den Ausschlag. Eine hartnäckige Entzündung beim Bizeps behindern Ehammer bei der Wurfbewegung.

«Die Leistungstests haben mir bestätigt, dass ich in einer ausgezeichneten Form bin», betonte Ehammer in einem Communiqué. Die Untersuchungen hätten aber auch gezeigt, dass die hartnäckige Entzündung in der rechten Schulter noch nicht vollends abgeklungen sei.

Mehrkämpfer Ehammer ist in Budapest wie schon in Eugene ein Coup bei den Spezialisten zuzutrauen. Der Schweizer Rekordhalter im Weitsprung (8,45 m) ist derzeit mit 8,32 Meter – vom Sieg beim Diamond-League-Meeting in Oslo – die Nummer 8 der Saisonbestenliste. Zu Platz 1 fehlen bloss zehn Zentimeter.

(sda/red.)