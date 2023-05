Hollywood aus Appenzell: Clark Gables Jaguar steht zum Verkauf

1953 war Clark Gable, bekannt aus «Gone With the Wind» («Vom Winde verweht»), mit Dreharbeiten zum Film «Never Let Me Go» («Es begann in Moskau») in England beschäftigt. Für seinen Aufenthalt in Europa bestellte sich Gable das Nachfolgemodell aus Stahlblech des 1949 gekauften Jaguar XK 120 Aluminium, den er bereits in den USA besass – eines der schnellsten Autos der damaligen Zeit.

Gable liess das Auto nach seinen Wünschen anpassen – was den Jaguar zu einem Unikat machte. Mit dem Auto fuhr der Hollywood-Star quer durch Europa, unter anderem logierte er im «Hotel National» in Luzern. An seiner Seite: Das französische Model Suzanne Dadolle.