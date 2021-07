Im 2017 eröffnete in der Herisauer Hölzlistrasse der Appenzellerpark. Die Firma Kern Concept hat damals beschlossen, ungenützte Räumlichkeiten in einen Kletterpark und Indoor-Spielplatz zu verwandeln. Vier Jahre später soll die Anlage nun weiter wachsen. Auf der Wiese nebenan soll ein Imax-Kino mit Restaurantbetrieb und «Heavy Metal Garden» entstehen.

Baumaschinen in «unbekannten Dimensionen»

Heavy Metal allerdings ohne Bezug zu der Musik, sondern zu riesigen Baumaschinen. So sollen in einer 3500 Quadratmeter grossen Aussenanlage rund sechs Baustellenfahrzeuge ausgestellt werden: «Ihre Dimensionen und Motorenstärke übertreffen unsere hierzulande anzutreffenden Maschinen um ein Vielfaches», heisst es in den Plänen. Konkret wird von Baggern, Bulldozern und weiteren Fahrzeugen aus dem Minenbau berichtet. Damit erhofft sich die Kern Concept AG auch Baubegeisterte aus nah und fern anlocken zu können. Sogar Pläne für Baufans, die mit Bussen anreisen, liegen vor.