Nach den Unwettern von letzter Woche sinken die Wasserpegel in den Seen und Flüssen langsam wieder. Trotzdem gilt für den Walensee noch immer die Gefahrenstufe 2 (mässig), für den Bodensee die Gefahrenstufe 3 (erheblich). Doch was bedeutet das für Badegäste?

Drei klassische Gefahren nach Hochwasser

Nach Hochwassern gebe es in Flüssen und Seen drei klassische Gefahren, sagt Philipp Binaghi, Mediensprecher der Schweizerischen Lebensrettergesellschaft (SLRG). «Die Wassertemperaturen sind aufgrund der Regenfälle eher tief, gleichzeitig steigt die Lufttemperatur. Somit könnte es zu Kälteschocks kommen. Ausserdem sind die Gewässer aktuell trüb. Bei einem Sprung ins Wasser kann man somit Treibholz übersehen. Und der dritte Punkt: Die Strömungen in den Flüssen sind stärker und können einen mitreissen.»