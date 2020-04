Kleine weisse Blüten auf blauem Hintergrund: So kennt man das Edelweiss-Hemd. Nun, in dieser speziellen Situation, kommt der Edelweiss-Stoff in neuer Form zum Einsatz: als Gesichtsmaske.

«Wir haben von der Orthopädie Rosenberg aus St.Gallen eine Anfrage erhalten, ob es möglich sei, Stoffgesichtsmasken für die Angestellten am Empfang und für die Arzthelferinnen zu produzieren», sagt der Textilfachmann Milo Goldener.

So entstand das erste Muster in Zusammenarbeit mit der Weba Weberei Appenzell AG, die sich im gleichen Haus wie das Modegeschäft Goldener in Appenzell befindet. «Wir haben einen guten Schweizer Stoff gefunden, reine, wasserabweisende Baumwolle. So bleibt die Gesichtsmaske trocken. Zudem ist sie – je nach Farbe – 65 bis 95 Grad waschbar», sagt Kevin Goldener, stellvertretender Geschäftsführer des Geschäftsbereiches «bekleidung.ch, Corporate Fashion».

Seit Mittwoch im Netz: Schon 2000 Masken in Produktion

Es gibt die Masken in hellblau, weiss, schwarz und mit dem Edelweiss-Muster. Derzeit sind die Schneiderinnen dabei, 2000 solcher Masken herzustellen. «Am Mittwoch haben wir die Masken ins Internet gestellt und über verschiedene Kanäle beworben. Dass die Nachfrage so gross sein wird, damit haben wir nicht gerechnet. Der Edelweiss-Stoff bringt allerdings auch Aufmerksamkeit», sagt Kevin Goldener.

Dennoch ist derzeit nicht der Edelweiss-Stoff der gefragteste, die meisten bestellen die hellblauen Masken. «Vor allem der Einzelhandel, Coiffeure und Physiotherapeuten, aber auch grössere Firmen bestellen derzeit die Stoffmasken. Von Privaten bekommen wir nicht viele Anfragen», sagt Milo Goldener.

«Konnten Schneiderinnen aus der Kurzarbeit holen»

Man habe für die vielen Bestellungen glücklicherweise genügend Material vor Ort. In Handarbeit produzieren die Schneiderinnen im Akkord, der Stoff wird in Appenzell gewoben, einzig die Baumwolle ist aus Ägypten.

«Was auch sehr positiv ist, ist die Tatsache, dass wir unsere Schneiderinnen alle aus der Kurzarbeit holen konnten. Von Appenzell über Buchs bis nach St.Gallen, wo wir Ateliers haben, sind alle mit der Produktion beschäftigt», sagt Milo Goldener.

Trotz vieler Bestellungen müssen Kunden nur rund fünf Arbeitstage warten, bis rund tausend Masken fertig genäht sind. Will man noch sein Logo auf die Maske gestickt haben, dauert es etwas länger.