Er und sein Schwiegersohn Thomas Fässler haben dann alles in die Wege geleitet: Walter Koller, der Bruder von Sepp, ist Revierförster in Appenzell und hat im Wald den passenden Baum für den Brunnen gefunden . Fast ein Jahr suchte er nach der perfekten Fichte. Diese wurde im November von einem Helikopter aus dem unwegsamen Gelände geborgen und eingelagert.

Martin Fuchs führt mich zum Schmuckstück des diesjährigen Jubliäums-Schwingfestes in Appenzell, das im August stattfindet. Spähne liegen am Boden, es riecht nach Holz und man hört das Summen einer Maschine. Der Brunnen, den er, sein Cousin und dessen Schwiegervater aus einem Stück Baum hergestellt haben, ist nach elf Tagen Arbeit fast fertig.

Es schneit. Und je tiefer ich ins Appenzellerland fahre, desto dichter wird das Schneegestöber. Dächer, Strassen und Wiesen sind weiss. Vor der Firma Holzbau Fässler in Eggerstanden halte ich an.

«Wir helfen einander, wo wir können»

Der Brunnen steht auf vier Böcken und ein Seil hält den ausgehöhlten Stamm von oben. Thomas Fässler zieht noch die letzten Schrauben an, Fuchs und Koller helfen ihm. Es scheint, als wisse jeder genau, was seine Aufgabe ist. «Martin ist ein Tüftler und mein Schwiegersohn kennt sich berufsbedingt sehr gut mit Holz aus. Ich bin der Handlanger», sagt Koller und schmunzelt. «Wir helfen einander einfach da, wo wir können.»

Ich berühre den Brunnen und streiche über das glatte Fichtenholz. Eine Arbeit, die mit viel Freude entstanden ist, das merkt man sofort. «Die Abläufe müssen wir noch machen, das Wasser installieren und Martin stellt noch einen Bären aus Metall her, der am Brunnen befestigt wird. Dann ist er fertig», sagt Sepp Koller. Viel fehlt also nicht mehr und das Schmuckstück des diesjährigen Jubiläums-Schwingfestes ist bereit für die Starken in Edelweisshemden.