«Bei der Bierproduktion fällt eine Menge an Hefe und vor allem auch Treber an», sagt Mitinhaber Karl Locher. Als Treber bezeichnet man die Rückstände des Braumalzes bei der Bierherstellung. Er ist das Abfallprodukt, das den grössten Anteil ausmacht. Pro Tag sind dies in der Brauerei Locher zirka zehn Tonnen.

Viele Ballaststoffe, keine Geschmacksverstärker

Das Ziel sei es, die Produktion so weit hochzufahren, dass täglich bis zu 1000 Pizzen gebacken werden können, sagt Yves Habermacher, der für die Produktion der ersten Appenzeller Bierpizza verantwortlich ist. Auch für ihn ist dies eine spezielle Arbeit: «Wenn man an eine Brauerei denkt, kommt einem nicht als erstes Pizza in den Sinn. Es ist eine neue Erfahrung für mich.» Das besondere an der Bierpizza seien die zahlreichen Ballaststoffe und der Verzicht auf Geschmacksverstärker und Zucker. Vom Geschmack her unterscheidet sich die Bierpizza aber nicht von ihren nüchternen Artgenossen.