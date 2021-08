Polizeihündin Puna vom Gsiberger spürt Autodieb auf

Am Sonntag wurde in Herisau ein gestohlenes Auto gefunden. Die ausgerückten Polizeikräfte setzten während den Abklärungen am Fahrzeugfundort und den Ermittlungen zusätzlich die Polizeihündin Puna vom Gsiberger der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden ein. Der Diensthund führte nach kurzer Spuraufnahme zum Wohnort eines 31-Jährigen, der für die Tat verdächtigt wurde. Der Mann wurde vorläufig in Haft genommen. Abklärungen bezüglich weiteren Straftaten, für welche der Verhaftete in Frage kommen könnte, sind in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft im Gange.

(red.)