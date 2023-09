Quad verursacht Unfall mit drei Verletzten

Ein 44-jähriger Quad-Fahrer hat am Samstag in Trogen einen Unfall verursacht. Er geriet mit seinem Gefährt auf die Fahrbahn eines entgegenkommenden Autos. Der Quad wurde bei der Kollision in die Wiese geschleudert. Drei Personen verletzten sich beim Unfall.

Der Quad wurde beim Unfall in Trogen am Samstag in eine Wiese geschleudert. © Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden/PD