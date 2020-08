Scheunenbrand in Waldstatt

Am Sonntagabend ist in Waldstatt ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Tiere und Menschen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden.

Um 17.50 Uhr wurde entdeckt, dass Rauch aus einer Scheune in Waldstatt austritt. Als die Feuerwehren Waldstatt und Urnäsch vor Ort eintrafen, gab es erst einen kleinen Brandherd, der rasch gelöscht werden konnte. Tiere hatte es zum Brandzeitpunkt keine in der Scheune. Die Höhe des Schadens wird auf mehrere hundert Franken geschätzt. (red.)