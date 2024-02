Seilbahn Hoher Kasten fällt wochenlang aus

Aufgrund von jährlichen Revisionsarbeiten ist die Seilbahn von Brülisau auf den Hohen Kasten und das Drehrestaurant auf dem Berg ab Montag, 26. Februar vorübergehend geschlossen. Bis Ostern dauern die Arbeiten an. Am Karfreitag, 29. März soll wieder alles wie gewohnt geöffnet und in Betrieb genommen werden. Dies teilen die Seilbahn AG und das Restaurant am Donnerstag mit.

In diesem Jahr würde der Schwerpunkt auf dem Austausch der Spannseile der vier Spanngewichte liegen. Auch Elemente, welche die Motoren des Bahnbetriebs elektrisch ansteuern – sogenannte Thyristoren – sollen ausgetauscht werden. Neben diesen umfangreichen Arbeiten würden kleinere Kontrollen, Prüfungen und Unterhaltsarbeiten anstehen.

Ab dem 29. März 2024 und bis zum 28. Februar 2025 sollen Seilbahn und Restaurant wieder täglich in Betrieb sein.

(kop)