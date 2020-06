In Gonten in Appenzell Innerrhoden hat am Freitag ein Alpstall gebrannt. Grund war wohl ein heftiger Blitzeinschlag. Elf Kühe und drei Geissen kamen ums Leben.

Ein Stall auf der Alp «Mittlere Wartegg» im Innerrhoder Bezirk Schwende ist am Freitagvormittag komplett niedergebrannt. Dies «mit grosser Wahrscheinlichkeit» wegen eines heftigen Blitzeinschlages, wie die Polizei mitteilt. Personen wurden keine verletzt, elf Kühe und drei Geissen verbrannten. Der Brand war der Polizei um 9.45 Uhr gemeldet worden. Das Feuer war laut Polizeiangaben rasch gelöscht. (red.)