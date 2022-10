Töfffahrer bei Kollision mit Traktor mittelschwer verletzt

Der 17-Jährige fuhr um 14.20 Uhr von Rämsen auf einer Nebenstrasse in Richtung Stein Dorf. Dabei bemerkte er zu spät, dass ihm auf der schmalen Strasse ein Traktor mit angehängtem Güllefass entgegen kam.

Es kam zur Kollision und der Motorradfahrer wurde am linken Oberschenkel mittelschwer verletzt. Am Töff entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.

(red.)