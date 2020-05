Totalschaden nach Kollision zweier Autos

Man sieht es den Autos auf dem Bild nicht an: Bei einer Kollision am Donnerstagnachmittag in Herisau entstand an zwei Fahrzeugen aber Totalschaden. Eine 23-jährige Autofahrerin fuhr kurz vor 15 Uhr aus einer Tiefgarage und wollte auf die Strasse abbiegen. Dabei übersah sie eine 53-jährige Autofahrerin, welche auf der Strasse unterwegs war. Es kam zu einer seitlich/frontalen Kollision, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt. Die 53-jährige Fahrzeuglenkerin wurde beim Unfall im Nackenbereich verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Verkehr musste von der Feuerwehr umgeleitet werden.

(red.)