Am ersten Advent hat in Herisau ein Adventskranz gebrannt. Ein 80-jähriger Mann und seine Ehefrau zündeten am Sonntagmittag die erste Kerze ihres Adventskranzes an. Nach dem Essen legten sich die beiden für ein Mittagsschläfchen hin.

Offenbar geriet dabei der Adventskranz in Brand und es entwickelte sich starker Rauch. Das Paar erwachte und bemerkte den Brand. Der Mann konnte den brennenden Adventskranz selbständig löschen, bevor die Feuerwehr Herisau eintraf, wie die Kantonspolizei Appenzell mitteilt.

Das Ehepaar musste in der Folge mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Durch den Brand entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

(saz/kapo ar)