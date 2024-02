Weshalb es an einem japanischen Weihnachtsmarkt jetzt Alpenbitter gibt

Längst ist der Appenzeller Alpenbitter in der Schweiz Kult. Doch der Kräuterschnaps aus dem Innerrhoder Kantonshauptort kommt mittlerweile auch an den unterschiedlichsten Orten auf der Welt gut an – so auch in Japan. Das ist die Geschichte, wie es der Alpenbitter auf einen japanischen Weihnachtsmarkt schaffte.