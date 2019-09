Ausserdem hat er am Morgen die Schneeschaufel und die Schneefräse aus dem Keller geholt, um für den Schnee gerüstet zu sein.

Am Wochenende soll ab rund 1600 Meter über Meer nochmals Schnee fallen.

Gäste sind auch bei Schnee willkommen

Trotz des ersten Wintereinbruchs in der Höhe läuft die Säntisbahn. Wer also schon Lust auf Winter hat, kann bereits einen Schneemann bauen. «Mal schauen, ob wir dazu kommen, genug Schnee hätte es auf jeden Fall», sagt Ruedi Manser.

Auch die Gäste dürfen sich im Schnee austoben, die Bergrestaurants sind geöffnet und bieten eine warme Stube. «Wir geniessen das Haus ein bisschen mehr als bei schönem Wetter, wir haben es warm hier oben», sagt Manser.

Einige Mutige haben sich bereits auf den Berg gewagt, wie Andreas Marty, Leiter Marketing der Säntis Bergbahnen sagt. «Die Gäste kommen, um den ersten Schnee zu geniessen.» Denn so schnell dieser gekommen ist, so schnell wird er auch wieder weg sein, schätzt Marty.

Auch der Chäserrugg ist weiss eingedeckt

Nebst dem Säntis ist auch der Chäserrugg im Toggenburg seit Donnerstagabend mit einer Puderzuckerschicht überzogen. «Es ist speziell, wenn man am Morgen mit der Bahn auf den Berg fährt, vor allem aber frisch und kalt», sagt Sibylle Giger, die im Restaurant Chäserrugg arbeitet.

Allerdings liegt auf den Churfirsten nur ein kleiner Flaum, mehr Schnee dürfte im Verlaufe des Wochenendes fallen. Auch im Kanton Graubünden ist in der Nacht auf Freitag an etlichen Orten Schnee gefallen, unter anderem in Sedrun liegt eine weisse Schicht auf der Erde.