Ausgebüxter Adler findet wieder zu seinem Besitzer

Happy End für einen Adler und dessen Besitzer: Mitte Dezember entwich ein männlicher, fast 20-jähriger Adler seinem Vogelkäfig im Kanton St.Gallen, als ein Föhnsturm dieses beschädigte. Etwa einen Monat später meldeten Personen in Mäls dem Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle, dass ein Adler sich in einem Garten aufhalten würde. Der Vogel hatte zuvor einen Hahn erbeutet. Der Adler war weder scheu, noch verliess er jenen Ort – ein völlig untypisches Verhalten.

Das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle kam wegen dessen Verhaltens zum Schluss, dass das Tier in einer Volilere (Vogelkäfig) gelebt haben muss. Am Donnerstagabend, 23. Januar, konnte ein professioneller Falkner den Vogel dann sichern. Der Adler wurde anschliessend in die Falknerei Galina gebracht, wo das Tier einige Tage verbrachte. Ein Ornithologe (Wissenschaftler im Gebiet der Vogelkunde) konnte mit Hilfe eines Fotos auf der Plattform für Ornithologen den Besitzer ermitteln, schreibt das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen. Der erleichterte Besitzer holte das Tier ab und brachte es zurück in die vertraute Voliere zu seinem Weibchen.

(red.)