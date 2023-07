Auto-Chaos und überall Abfall: Lichtensteig kämpft mit Grüsel-Touristen

Die malerische Äulischlucht in Lichtensteig erfreut sich grosser Beliebtheit. Durch Social Media scheinen auch vermehrt Touristinnen und Touristen auf den Geschmack gekommen zu sein. Aber wie so oft, gehen grosse Menschenmassen mit grossen Abfallmengen einher. Die Lichtensteigerinnen und Lichtensteiger kämpfen laut «Blick» nicht nur mit dem Abfall: Trotz offizieller Parkplätze stellen die Leute ihre Autos offenbar wahllos auf der Strasse ab oder sie fahren gleich bis an die Thur, um sich den Fussweg zu sparen. Auch habe es schon Fälle gegeben, in denen die Besuchenden einfach ihr Geschäft auf der Wiese verrichtet hätten.