Infolge des starken Regens verlor ein 25-jähriger Autofahrer am Samstagmorgen um 1.35 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Auto krachte auf der A3 bei Bilten in Fahrtrichtung Zürich in die Mittelleitplanke, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt.

Das Auto schleuderte über die Fahrbahn und blieb schlussendlich seitlich an einer Böschung liegen. Der Lenker und seine beiden Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Kantonsspital Glarus gebracht. Am Auto und an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden.

(red.)