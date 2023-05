«Bliib fit – mach mit!» gewinnt internationalen Preis

Die Bewegungssendung «Bliib fit – mach mit!» ist am Donnerstag an der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) in Bregenz mit einem Sonderpreis im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention ausgezeichnet worden. Was als kleines Projekt im März 2020 begann, hat sich schnell zu einem grossen Erfolg entwickelt. Sowohl die positiven Rückmeldungen als auch die nach wie vor hohen Zuschauerzahlen zeigen, dass mit der Sendung ein Bedürfnis abgedeckt wird. Gerade für Seniorinnen und Senioren ist regelmässige Bewegung wesentlich, um ein selbständiges Leben führen zu können.