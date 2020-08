Brand wegen heissem Öl in Bratpfanne – Mann erleidet Verbrennungen

In Niederurnen ist am Samstagabend in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann wurde dabei verletzt. In der Wohnung entstand grosser Rauchschaden.

Zum Brand kam es wegen siedendem Öl in einer Bratpfanne. Die aufgebotene Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Ein Mann zog sich beim Brand Verbrennungen an den Unterarmen zu. Zwei Wohnungskatzen wurden ausserdem zur ärztlichen Untersuchung zum Tierarzt gebracht, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. In der Wohnung entstand grosser Rauchschaden. (red.)