Bub an Auge verletzt – er hielt Leuchtsignalpistole für Taschenlampe

Während eines Schiffsausflugs fand ein Siebenjähriger unter Deck eine Leuchtsignalpistole und feuerte sie ab. Er wurde dabei mehrfach am Auge verletzt, ein Rettungsboot brachte ihn in an Land, wo er ins Spital Bregenz eingewiesen wurde.

Der Siebenjährige befand sich auf einem Boot auf dem Bodensee, als sich der Unfall ereignete. © Tagblatt (Symbolbild)